1 июня 2023, 13:45

Україні вперше передають зенітні ракети AIM-7

AIM-7 Sparrow є ракетою класу "повітря-повітря" з радіолокаційним наведенням і осколково-фугасною бойовою частиною.


Оцените новость:
  • 0 оценок