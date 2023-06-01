Україні вперше передають зенітні ракети AIM-7

AIM-7 Sparrow є ракетою класу "повітря-повітря" з радіолокаційним наведенням і осколково-фугасною бойовою частиною.
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