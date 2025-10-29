РФ замовила "спеціальні" 3М-14С для флоту

29 октября 2025, 9:45

Закупівельні документи, що опинилися у розпорядженні ЗМІ, вказують: Міноборони РФ замовило 56 крилатих ракет 3М-14С із «спеціальною бойовою частиною» на 2024–2026 роки.



Виконавець — КБ «Новатор», під санкціями ЄС ще з 2022-го. Формально йдеться про морські «Калібри» для фрегатів, корветів, МРК та підводних човнів, які вже не раз били по Україні з акваторії Чорного моря. Ключовий натяк — індекс «С», що у російській номенклатурі позначає ядерну версію.

По суті це спроба наростити «двовекторний» потенціал стримування: конструктивно сімейство 3М-14 — носій і звичайних, і ядерних БЧ, а заявлена для військово-морських варіантів дальність у межах 1500–2500 км дозволяє тримати під загрозою цілі у глибокому тилу. Для флоту це підвищує цінність корабельно-підводного компонента, особливо на фоні провалів з гіперзвуком і втрат корабельного складу у Чорному морі.Є й «але». Санкційний тиск по елементній базі та турбореактивних двигунах уже бив по темпах російського ВТО; серійність ядерних БЧ потребує окремої виробничої дисципліни, контролю матеріалів і випробувань. Питання — чи здатний «Новатор» стабільно видати партію у строк без імпортних «присадок» і «сірих» вузлів, що критично для надійності та збереження заявленої маловисотної траєкторії зі складним профілем наведення.Сумнівною лишається й спроможність флоту забезпечити живучість носіїв у зонах, де ЗСУ та партнери наростили далекобійні сенсори й ударні засоби.Контракт на 3М-14С — не стільки «нова ракета», скільки ескалаційний маркер. Якщо постачання справді підуть, РФ отримає гнучкіший інструмент ядерного шантажу морем, а Україна та НАТО — додатковий аргумент для посилення морського та повітряного ПРО/ППО, розосередження критичної інфраструктури і пришвидшення інтегрованого раннього виявлення.