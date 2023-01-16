16 января 2023, 14:45

У Капітолії запропонували поставити бюст Зеленського

Про це повідомляє The Washington Times.

Законопроект увійшов до першої десятки резолюцій на першій сесії Конгресу у 2023 році, тому ідею обговорять всерйоз.
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