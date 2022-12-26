26 декабря 2022, 15:15

Графік роботи Нової пошти під час новорічно- різдвяних свят

Ми розуміємо важливість доставки у передноворічні дні і хочемо, щоб кожен встиг отримати своє відправлення від друзів, рідних та близьких.

Графік роботи відділень та кур’єрської доставки під час новорічно-різдвяних свят:

·         25 та 26  грудня – відділення працюватимуть за своїм звичайним графіком.

·         31 грудня- відділення національної мережі відкриються на годину раніше  і працюватимуть  за графіком суботи

·         1 січня – вихідний, тому відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в цей день, проте заздалегідь завантажені посилки ви зможете отримати.

·         7 січня - відділення працюватимуть за своїм звичайним розкладом вихідного дня.

Знайти найближче працююче відділення та дізнатися графік його роботи можна через чат-бот у телеграмі або на сайті.
Оцените новость:
  • 0 оценок