Графік роботи Нової пошти під час новорічно- різдвяних свят

26 декабря 2022, 15:15

Ми розуміємо важливість доставки у передноворічні дні і хочемо, щоб кожен встиг отримати своє відправлення від друзів, рідних та близьких.

Графік роботи відділень та кур’єрської доставки під час новорічно-різдвяних свят:· 25 та 26 грудня – відділення працюватимуть за своїм звичайним графіком.· 31 грудня- відділення національної мережі відкриються на годину раніше і працюватимуть за графіком суботи· 1 січня – вихідний, тому відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в цей день, проте заздалегідь завантажені посилки ви зможете отримати.· 7 січня - відділення працюватимуть за своїм звичайним розкладом вихідного дня.Знайти найближче працююче відділення та дізнатися графік його роботи можна через чат-бот у телеграмі або на сайті.