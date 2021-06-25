Кращий телевізор для перегляду футболу

25 июня 2021, 17:12

Перегляд футбольного матчу — не лише традиція для фанатів, а й улюблена справа тих, хто любить збиратися у колі рідних та друзів.

Захоплюватись футболом чи знати правила необов'язково, щоб приєднатись до вболівання за свою команду. У розпал футбольного сезону, коли завзяті фанати не встигають перемикатися між канали, розібрались, на якому телевізорі краще дивитись улюблену гру багатьох поколінь.

Перше, що спадає на думку при виборі телевізора — великий екран. Дійсно, чим більше зображення, тим детальніше можна роздивитися кожен пас та рухи футболістів. Та й взагалі краще насолодитися грою.



Побачити поле та м'яч у якомога більшому форматі — це круто. А ще важливо, щоб телевізор встигав за швидкістю рухів футболістів. За це відповідає частота і вона має бути щонайменше 100-200 Гц. Для цих потреб є, наприклад, Gazer TV. У них є моделі з роздільною здатністю 4K, що дозволяє насолоджуватись якісним зображенням, як у реальному житті.



А якщо ви, як більшість глядачів, полюбляєте переписуватись під час перегляду матчу, то варто обирати телевізори, де замість пульта — смартфон. У моделей із нової колекції Gazer TV є така функція.



Важливими є й технології HDR і True RGB, які застосовуються у створенні екрану. Наприклад, у Gazer TV головною особливістю є кінематографічний екран IPS. Ці технології відрізняються глибиною передачі кольорів і підвищеною контрастністю. Картинка на екрані буде максимально наближена до реальної. Взагалі IPS матриця потрібна, щоб зображення не спотворювалось в залежності від кута огляду, як у кінотеатрі.

Крім того, щоб під час футбольних чемпіонатів у вас не втомлювались очі, підбирайте моделі з D-Led підсвічуванням. Це забезпечить рівномірне підсвічування зображення і збереже зір. У Gazer TV є ця функція та кілька додаткових. Як от, можливість під'єднати флешку, жорсткий диск, або додаткові колонки для кращої передачі звуку.А ще дуже зручно використовувати додатки IPTV, щоб дивитися трансляції улюблених передач у зручний час. У Gazer TV вбудовано YouTube, де ви можете дивитись будь-які спортивні шоу та трансляцій. А, залежно від площі вашого приміщення, у Gazer TV передбачено модельний ряд з діагоналлю від 24 до 65 дюймів.Бажаємо приємного перегляду та перемог улюбленим командам!