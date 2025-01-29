29 января 2025, 12:15

Львів планує включити велопрокат в систему е-квитка

"Ми хочемо впроваджувати велопрокат за грантові кошти, і це також має  бути частиною Леокарту. Тобто ти можеш їхати на автобусі, потім  пересісти на трамвай, потім пересісти на велосипед, і це все має бути за  одну ціну", - розповів Садовий.


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