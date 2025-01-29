Львів планує включити велопрокат в систему е-квитка

29 января 2025, 12:15

"Ми хочемо впроваджувати велопрокат за грантові кошти, і це також має бути частиною Леокарту. Тобто ти можеш їхати на автобусі, потім пересісти на трамвай, потім пересісти на велосипед, і це все має бути за одну ціну", - розповів Садовий.