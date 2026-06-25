Українська оборонка — найкраща у світі, — єврокомісар Кубілюс

25 июня 2026, 14:15

За його словами під час Європейського саміту з оборони й безпеки у Брюсселі, саме здатність України швидко впроваджувати інновації змінила характер сучасної війни.

Як приклад Кубілюс навів розвиток виробництва дронів після початку повномасштабного вторгнення РФ.Посадовець також закликав інтегрувати Україну до європейської оборонної промисловості, оборонного ринку та майбутнього Європейського оборонного союзу.Окремо він наголосив, що з 2022 року Україна наростила оборонне виробництво у 50 разів — до рівня, який за рік можуть виробляти оборонні промисловості Німеччини або Франції.