Авіаперельоти в ЄС досі не повернулися до рівня 2019 року

20 октября 2025, 12:45

Попри зростання трафіку, кількість комерційних рейсів у Євросоюзі цього літа залишалася нижчою за допандемійні показники, повідомляє Eurostat.

У червні–серпні 2025 року кількість польотів зросла на 2,8–3,3% порівняно з минулим роком, але все ще була на 0,3–2,1% меншою, ніж у 2019-му.

У вересні тенденція збереглася: +2,6% до 2024 року, але –1,8% до доковідного рівня.



12 країн ЄС уже перевищили показники 2019 року.

Лідери — Кіпр (+24,1%), Польща (+22,4%) і Греція (+21,4%).

Найбільше відставання — Латвія (-29,8%), Швеція (-27,3%), Фінляндія (-23,9%).



Європейська авіація поступово відновлюється, але до повного повернення на рівень «допандемії» ще трохи не дотягує.