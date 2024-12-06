7-бальное землетрясение зафиксировано в американском штате Калифорния

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Толчки зафиксированы в Сан-Франциско.
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