6 декабря 2024, 9:15

7-бальное землетрясение зафиксировано в американском штате Калифорния

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Толчки зафиксированы в Сан-Франциско.


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