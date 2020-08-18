PROMT Translation Server теперь совместим с Astra Linux

18 августа 2020, 9:45

Технологии машинного перевода PROMT совместимы с программным обеспечением Astra Linux Special Edition «Смоленск».

К такому выводу разработчики пришли по итогам совместного тестирования, которое было проведено компаниями PROMT и «РусБИТех-Астра».



«Программное обеспечение PROMT Translation Server for Linux версии 20.5, разработанное ООО «ПРОМТ», признано совместимым с операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.6», - отмечается в сертификате совместимости Astra Linux. Теперь передовые технологии машинного перевода PROMT будут доступны пользователям операционной системы.



Группа компаний Astra Linux – один из ведущих разработчиков программного обеспечения на российском рынке. Специалисты организации создают операционные системы на базе Linux - Astra Linux Special Edition (ОС специального назначения, обеспечивающая защиту конфиденциальной информации и государственной тайны) и Astra Linux Common Edition (ОС общего назначения для информационных систем).



PROMT входит в число лидеров на российском и международном рынке по разработке лингвистических IT-решений для корпоративного сегмента. Флагманское решение компании PROMT Translation Server работает на основе нейросетевых технологий и применяется в компаниях и организациях для обеспечения конфиденциального перевода корпоративной информации и сокращения расходов на перевод и локализацию.