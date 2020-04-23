23 апреля 2020, 9:45

Компания PROMT обновила облачный сервис PROMT.One – теперь пользователям доступен мгновенный перевод в любом Windows-приложении или браузере.

В компании надеются, что обновление поможет пользователям провести самоизоляцию с пользой.



PROMT.One – это облачная система по переводу от компании PROMT, объединяющая одноименный онлайн-сервис (многим пользователям он известен по прежнему названию – Translate.Ru) и мобильное приложение, доступное в AppStore и Google Play. Пользователи этой системы могут не только переводить отдельные слова и целые тексты, но и смотреть, как слово или словосочетание употребляется в разных контекстах на реальных примерах, а также изучать грамматику в разделе Формы слова. Добавив слово, пример или целый текст в Мои переводы на онлайн-сервисе, пользователь также увидит их и в своем смартфоне – через мобильное приложение.



В рамках обновления в облачной системе PROMT.One появилась возможность мгновенного перевода текста в любой программе Windows или браузере – PROMT.One Агент. С помощью новой функции пользователи смогут получать перевод там, где удобно, не переключаясь между экранами, а также смотреть подробную словарную справку, слушать произношение и изучать транскрипцию отдельного слова.



Новая возможность доступна только тем пользователям, которые зарегистрировались в системе PROMT.One – сделать это можно напрямую или через социальные сети – а также оформили PREMIUM-подписку. В рамках демонстрационного периода пользоваться PREMIUM-возможностями можно бесплатно в течение 7 дней. Помимо доступа к PROMT.One Агент обладатель подписки может пользоваться мобильным переводчиком в офлайн-режиме и без рекламы.



"В связи с эпидемиологической обстановкой, которая сложилась в мире, все мы оказались в непростой ситуации. Сейчас все следят за постоянно обновляемой информацией в мире в онлайн-режиме, многие работают или учатся, находясь дома. PROMT.One Агент – это тот инструмент, который упростит интернет-серфинг, работу и учебу и позволит работать в удобной среде без лишних переключений между экранами. Надеемся, наша новинка поможет пользователям в это трудное время", - отметил коммерческий директор PROMT Никита Шаблыков.