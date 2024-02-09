9 февраля 2024, 13:45

Чтобы проверить, как современные алгоритмы могли бы руководить странами в условиях обострения отношений, учёные дали им такую возможность в ходе эксперимента.

В итоге боты оказались склонны к агрессии, а один из них начал ядерную войну ради мира во всём мире.

Как заявили исследователи из нескольких американских университетов, они решились на эксперимент, поскольку передовые державы всё чаще обращают внимание на возможности ИИ. Руководство придуманными государствами доверили ботам на основе пяти моделей: GPT-4, GPT-3.5, Claude 2, Llama-2 (70B) Chat и GPT-4-Base.В результате, ИИ продемонстрировал агрессивное поведение, включая организацию вооруженных вторжений, гонку вооружений и даже применение ядерного оружия. Особенно выделялась модель GPT-4-Base, которая начала ядерную войну с целью достижения мира на глобальном уровне, опираясь на логику, что раз многие страны обладают ядерным оружием, его следует использовать.Эксперимент подчеркнул риски, связанные с возможностью использования ИИ в критически важных областях, таких как международные отношения, где непредсказуемое и агрессивное поведение ИИ может привести к катастрофическим последствиям. Исследование также указало на то, что агрессивность ИИ может быть связана с его обучением на текстах о международных конфликтах, подчеркивая важность критического подхода к выбору обучающих материалов для нейросетей.