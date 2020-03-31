31 марта 2020, 11:15

OLED-TB LG завоевали множество наград RED DOT DESIGN AWARDS

Лидирующие позиции компании LG в области дизайна продуктов отмечены 19 наградами, включая награду «Лучший из лучших».

Компания LG Electronics (LG) в очередной раз подтвердила свое мастерство в области дизайна продукции, получив 19 наград премии Red Dot Design Award в 2020 году. Компания получила награду «Лучший из лучших» за OLED-телевизор серии GX Gallery (модель 65GX) с диагональю экрана 65 дюймов.

Телевизор LG, отмеченный наградой «Лучший из лучших» премии Red Dot в категории «Дизайн продукта» может похвастаться роскошным дизайном и узким форматом, который напоминает картину в галерее. Такое решение открывает новые возможности в декоре, потому как этот телевизор можно прикрепить вплотную к стене. Как и большинство других OLED-телевизоров модельного ряда 2020 года, этот телевизор обеспечивает невероятные впечатления от просмотра благодаря новому процессору с использованием возможностей искусственного интеллекта, α (Alpha) 9 Gen 3 AI, непревзойденной цветопередаче и безграничной контрастности технологии OLED.

Премия Red Dot Design Award - одна из трех самых престижных профессиональных дизайн-наград в мире. В этом году вниманию жюри было представлено около 6500 продуктов из 60 стран мира. Кроме LG 65GX награды премии Red Dot получили еще две другие модели OLED-телевизоров: LG SIGNATURE OLED 8K (модель 77ZX) и LG OLED WX Wallpaper 4K OLED (модель 65WX). В прошлом месяце эти три модели OLED-телевизоров также были удостоены премии iF design Awards - другого известного международного конкурса в области дизайна.

С момента появления на рынке в 2013 году, OLED-телевизоры компании LG ежегодно получают награды премии Red Dot. За это время они были удостоены наивысшей награды шесть раз! Ранее лауреатами премии становились первый в мире сворачивающийся телевизор, стильный телевизор-обои и телевизор в дизайн-формате «Изображение на стекле».

Среди других передовых продуктов компании LG, которые удостоены премии Red Dot за выдающийся дизайн в этом году были:

-    Телевизор LG SIGNATURE OLED (модель 77ZX)
-    Кондиционер LG SIGNATURE 
-    Смартфон LG V60 ThinQ и Dual Screen 3
-    Телевизор LG OLED (модель 65WX)
-    Телевизор LG NanoCell (модель 75NANO99)
-    Дисплей LG UltraFine Display Ergo (модель 32UN880)
-    Игровой монитор LG UltraGear (модель 27GN950)
-    Саундбар LG (модель SN11RG)
-    Система ухода за одеждой при помощи пара LG Styler с зеркальной дверью
-    Холодильник LG InstaView Door-in-Door c технологией Craft Ice (ледогенератор, производящий лед сферической формы)
-    LG CordZero ThinQ A9 Komp с технологией Power Drive Mop
-    LG CordZero ThinQ с технологией Robotic Mop
-    24-дюймовая стиральная машина LG AI DD с фронтальной загрузкой и сушильная машина c двухроторным инверторным компрессором и  тепловым насосом
-    Очиститель воды LG PuriCare 4-Wards Water Purifier
-    Водонагреватель с системой теплового насоса LG Inverter Heat-Pump Water Heater

«Наша компания глубоко убеждена, что дизайн имеет большое значение. Именно поэтому для нас всегда большая честь получать признание экспертов премии Red Dot, - сказал Noh Chang-ho, старший вице-президент и руководитель отдела корпоративного дизайна LG Electronics. - LG постоянно и в полной мере поддерживает желание своих клиентов покупать красивую продукцию и продолжит использовать инновационные возможности в области дизайна, которые обеспечивают ту исключительность, которую так высоко ценят пользователи».
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