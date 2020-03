OLED-TB LG завоевали множество наград RED DOT DESIGN AWARDS

31 марта 2020, 11:15

Лидирующие позиции компании LG в области дизайна продуктов отмечены 19 наградами, включая награду «Лучший из лучших».Компания LG Electronics (LG) в очередной раз подтвердила свое мастерство в области дизайна продукции, получив 19 наград премии Red Dot Design Awardв 2020 году. Компания получила награду «Лучший из лучших» за OLED-телевизор серии GX Gallery (модель 65GX) с диагональю экрана 65 дюймов.Телевизор LG, отмеченный наградой «Лучший из лучших» премии Red Dot в категории «Дизайн продукта» может похвастаться роскошным дизайном и узким форматом, который напоминает картину в галерее. Такое решение открывает новые возможности в декоре, потому как этот телевизор можно прикрепить вплотную к стене. Как и большинство других OLED-телевизоров модельного ряда 2020 года, этот телевизор обеспечивает невероятные впечатления от просмотра благодаря новому процессору с использованием возможностей искусственного интеллекта, α (Alpha) 9 Gen 3 AI, непревзойденной цветопередаче и безграничной контрастности технологии OLED.Премия Red Dot Design Award - одна из трех самых престижных профессиональных дизайн-наград в мире. В этом году вниманию жюри было представлено около 6500 продуктов из 60 стран мира. Кроме LG 65GX награды премии Red Dot получили еще две другие модели OLED-телевизоров: LG SIGNATURE OLED 8K (модель 77ZX) и LG OLED WX Wallpaper 4K OLED (модель 65WX). В прошлом месяце эти три модели OLED-телевизоров также были удостоены премии iF design Awards - другого известного международного конкурса в области дизайна.С момента появления на рынке в 2013 году, OLED-телевизоры компании LG ежегодно получают награды премии Red Dot. За это время они были удостоены наивысшей награды шесть раз! Ранее лауреатами премии становились первый в мире сворачивающийся телевизор, стильный телевизор-обои и телевизор в дизайн-формате «Изображение на стекле».Среди других передовых продуктов компании LG, которые удостоены премии Red Dot за выдающийся дизайн в этом году были:- Телевизор LG SIGNATURE OLED (модель 77ZX)- Кондиционер LG SIGNATURE- Смартфон LG V60 ThinQ и Dual Screen 3- Телевизор LG OLED (модель 65WX)- Телевизор LG NanoCell (модель 75NANO99)- Дисплей LG UltraFine Display Ergo (модель 32UN880)- Игровой монитор LG UltraGear (модель 27GN950)- Саундбар LG (модель SN11RG)- Система ухода за одеждой при помощи пара LG Styler с зеркальной дверью- Холодильник LG InstaView Door-in-Door c технологией Craft Ice (ледогенератор, производящий лед сферической формы)- LG CordZero ThinQ A9 Komp с технологией Power Drive Mop- LG CordZero ThinQ с технологией Robotic Mop- 24-дюймовая стиральная машина LG AI DD с фронтальной загрузкой и сушильная машина c двухроторным инверторным компрессором и тепловым насосом- Очиститель воды LG PuriCare 4-Wards Water Purifier- Водонагреватель с системой теплового насоса LG Inverter Heat-Pump Water Heater«Наша компания глубоко убеждена, что дизайн имеет большое значение. Именно поэтому для нас всегда большая честь получать признание экспертов премии Red Dot, - сказал Noh Chang-ho, старший вице-президент и руководитель отдела корпоративного дизайна LG Electronics. - LG постоянно и в полной мере поддерживает желание своих клиентов покупать красивую продукцию и продолжит использовать инновационные возможности в области дизайна, которые обеспечивают ту исключительность, которую так высоко ценят пользователи».