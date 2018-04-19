LG G7 G7ThinQ представят 2 мая - подтверждено

19 апреля 2018, 12:15

Компания LG Electronics (LG) анонсирует официальную презентацию нового смартфона премиум-класса LG G7ThinQ 2 мая в Нью-Йорке (Metropolitan West) и 3 мая в Сеуле (I’PARK Mall).

Новый гаджет станет первой моделью серии G, которая получит значок ThinQ в названии. Это обозначение имеют все устройства LG, включая электронику, бытовую технику и приложения с поддержкой платформы искусственного интеллекта.



LG G7ThinQ – это эволюция технологий, представленных в LG V30SThinQ, первом смартфоне компании со встроенными интеллектуальными функциями. LG применял технологии искусственного интеллекта при разработке LG V30SthinQ чтобы расширить возможности часто используемых функций. Среди них распознавание голоса и систему Vision AI для повышения удобства использования камеры. Ключевое преимущество модели LG G7ThinQ – быстрое подключение смартфона к холодильникам, телевизорам и другой технике LG.



«Производителям стоит обратить пристальное внимание на то, что действительно необходимо пользователям, какие функции они хотят увидеть в смартфонах, — говорит Хван Джон Хван (Hwang Jeong-hwan), президент компании LG Electronics Mobile Communications. — LG выпустит смартфон LG G7ThinQ, который станет новым этапом развития и усовершенствования «умных» технологий, которые удовлетворят реальные потребности пользователей. Интеллектуальные возможности смартфонов стали больше чем просто функциями. Они стали частью жизненного опыта пользователей».