LG Q7 - новый смартфон с премиальными функциями

31 мая 2018, 14:45

Компания LG Electronics (LG) анонсировала модель LG Q7 2018 года.

Это новейший смартфон Q-серии от LG в среднем ценовом сегменте, который поддерживает премиальные функции, обычно встречающиеся в более дорогих флагманских устройствах. Поставки ожидаются в июне — сначала на ключевые рынки Европы, а затем в страны Америки и Азии.



Дебютировав в 2017 году, модель LG Q6 уже сформировала круг приверженцев благодаря продуманному соотношению премиальных функций и стоимости. Это был первый в своем классе смартфон, оснащенный 5,5-дюймовым FHD+ FullVision дисплеем с соотношением сторон 18:9 в стильном, элегантном корпусе с тонкими рамками. LG Q7 продолжает эту традицию и унаследовал от флагмана такие возможности, как режим «Портрет», функцию QLens, звук Hi-Fi, включая формат DTS:X, защиту от воды и пыли IP68, а также сканер отпечатка пальца на задней панели. Серия LG Q7 включает модели Q7+, Q7 и Q7 α.



В режиме «Портрет» можно делать селфи-снимки с размытым фоном для получения эффекта боке. Благодаря фазовому автофокусу основной камеры, работающему на 23% быстрее, чем традиционная автофокусировка, LG Q7 не пропустит ни одного важного момента.



Кроме того, в LG Q7 имеется QLens — технология на основе искусственного интеллекта для распознавания изображений, которая до недавнего времени была доступна только в премиальных смартфонах LG. QLens используется для поиска изображений и совершения онлайн-покупок. Наведите камеру с QLens на любой предмет, и вы тут же получите информацию о том, где его купить в Интернете, а также рекомендации аналогичных товаров. Технология QLens может выполнять поиск похожих изображений – например, блюд, предметов одежды, знаменитостей или достопримечательностей, таких как здания и статуи.



LG Q7 также является первым в своем ценовом диапазоне смартфоном, оснащенным поддержкой кодека DTS:X, улучшающей качество воспроизведения до 7.1-канального объемного виртуального 3D-звучания, благодаря чему пользователи получают возможность наслаждаться превосходной музыкой.



Дисплей LG Q7 защищен стеклом 2.5D Arc Glass с закругленными краями, которые позволяют удобнее держать устройство и работать с ним одной рукой. Металлизированный корпус и металлическая рамка LG Q7 способны противостоять ударам при активном использовании. Смартфон также сертифицирован по стандарту IP68 от пыли и влаги.



LG Q7 прошел 14 испытаний MIL-STD 810G, разработанных военными службами США для оценки эффективности оборудования в экстремальных условиях. Технология быстрой зарядки от компании Qualcomm позволяет заряжать батарею LG Q7 до 50 процентов всего за 30 минут, что очень удобно в повседневном использовании.



Мультифункциональный сканер отпечатка пальца — еще один элемент премиального уровня в модели LG Q7. Сканер удобно расположен под объективом камеры на задней панели смартфона; он позволяет легко разблокировать смартфон, а также может использоваться в качестве кнопки спуска затвора селфи-камеры, для получения скриншотов экрана и для управления панелью уведомлений.



«LG Q7 станет очень привлекательным предложением для людей, стремящихся найти сбалансированный смартфон с новейшими премиальными функциями, — сказал Ха Джонг Юк (Ha Jeung-uk), старший вице-президент и глава LG Electronics Mobile Communications Company. – Некоторые из этих функций были лишь недавно представленным в нашей модели LG G7ThinQ 2018 года, поэтому LG Q7 — это отличное сочетание функций, дизайна, производительности и цены».



Модель LG Q7 будет поставляться в трех модификациях Q7, Q7+ и Q7α. Характеристики и модельный ряд могут различаться в зависимости от конкретного региона и рынка. Информация о ценах, спецификациях и условиях продажи на конкретных рынках будет объявлена дополнительно в момент запуска модели.



Основные характеристики:*



Процессор: восьмиядерный 1.5 ГГц или восьмиядерный 1.8 ГГц

Дисплей: FHD+ FullVision, 5,5-дюймов, с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160 x 1080 / 442 точек на дюйм

Память:

- Q7+: 4 ГБ оперативная / 64 ГБ внутренняя / microSD (до 2 ТБ)

- Q7: 3 ГБ оперативная / 32 ГБ внутренняя / microSD (до 2 ТБ)

- Q7α: 3 ГБ оперативная / 32 ГБ внутренняя / microSD (до 2 ТБ)

Камера:

- Q7+ : Основная 16 Мп с PDAF / Фронтальная 8 Мп или 5 Мп (5 Мп — широкоугольная)

- Q7 : Основная 13 Мп с PDAF / Фронтальная 8 Мп или 5 Мп (5 Мп — широкоугольная)

- Q7α : Основная 13 Мп с PDAF / Фронтальная 5 Мп (широкоугольная)

Аккумулятор: 3,000 мАч

Операционная система: Android 8.0 Oreo

Размеры: 143.8 x 69.3 x 8.4 мм

Вес: 145 г

Поддержка сетей: LTE / 3G / 2G

Модули подключения: Wi-Fi 802.11 b, g, n / Bluetooth 4.2 BLE / NFC / USB Type-C 2.0

Цвета:

- Q7+: черный Aurora Black / синий Moroccan Blue / фиолетовый Lavender Violet

- Q7: черный Aurora Black / синий Moroccan Blue / фиолетовый Lavender Violet

- Q7α: синий Moroccan Blue

Прочее: сканер отпечатков пальцев / QLens / DTS:X 3D объемный звук / Защита от пыли влаги по стандарту IP68 / Google Assistant / Распознавание лица / Многофункциональный сканер отпечатка пальца / Быстрая зарядка / Сертификат защиты MIL-STD 810G / Световые эффекты в ритме музыки / FM-радио