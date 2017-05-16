У Motorola в 2017 году будет пять линеек смартфонов

16 мая 2017, 11:15

Авторитетный автор утечек Эван Бласс (Evan Blass) в своем аккаунте Twitter поделился скриншотом новинок Motorola на текущий год.



Судя по всему, у Motorola будет пять линеек смартфонов - «с», «e», «g», «Х» и «Z».

Так, к примеру, последняя из отмеченных пополнится моделями Z Play и Z Force. Первая получит 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, а также поддержкой Moto mods. Помимо поддержки mods, у второго будет LTE, и ShatterShield.В свою очередь, X-серия обновится Moto X с 5,2-дюймовым Full HD – дисплеем и 3D-стеклом.В серии «g» появятся смартфоны gS и gS+, у которых окажутся 5,2-, а также 5,5-дюйовые дисплеи соответственно + двойные камеры.Серия «e» получит 5-дюйовый Moto e, а еще 5,5-дюймовый Moto e plus.Наконец, серия «с» пополниться 2-мя 5-дюйовыми моделями Moto c.Прочие подробности относительно приведенных здесь грядущих новинок пока не известны.