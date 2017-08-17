Рендерное фото Galaxy Note 8 в синем варианте расцветки корпуса

17 августа 2017, 11:45

Авторитетный Эван Бласс (Evan Blass) посредством своего аккаунта на Twitter поделился так называемым ренденым фото смартфона Note8, который пока что не был представлен официально.

Эта иллюстрация интересна тем, что на ней грядущая новинка в новом варианте расцветки корпуса – синем.Маркетинговое название данного цвета - Deep Sea Blue (глубоководный синий).Анонс Note 8 запланирован на 23 августа в рамках специального мероприятия в городе Нью-Йорке. Кстати, эта дата уже подтверждена производителем. Судя по всему – Note8 окажется самым дорогим смартфоном Samsung с ориентировочным ценником в $1100.