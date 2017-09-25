TENAA "засветила" смартфон ZTE Nubia Z17s

25 сентября 2017, 13:15

На официальном сайте регулятора TENAA был замечен новый смартфон ZTE Nubia.



Индекс модели - NX589J.

По разным данным, грядущая новинка выйдет как Nubia Z17s.



Ожидается, что этот терминал производителя получит уменьшенные рамки вокруг дисплея, в том числе как сверху, так и снизу.



Диагональ дисплея – 5,2 дюйма, а его разрешение Full HD.



Основная камера будет двойной – 13Мп; фронтальная получит 16Мп модуль.

В качестве аппаратной платформы отмечен Snapdragon 835 + 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Возможность расширения последней также будет предусмотрена.Емкость аккумулятора – 3100 мАч.Работает терминал под управлением Android 7.1.1.Точная дата анонса пока не называется.