TENAA "засветила" смартфон ZTE Nubia Z17s

На официальном сайте регулятора TENAA был замечен новый смартфон ZTE Nubia.
Индекс модели - NX589J.
По разным данным, грядущая новинка выйдет как Nubia Z17s.
Ожидается, что этот терминал производителя получит уменьшенные рамки вокруг дисплея, в том числе как сверху, так и снизу.
Диагональ дисплея – 5,2 дюйма, а его разрешение Full HD.
Основная камера будет двойной – 13Мп; фронтальная получит 16Мп модуль.
В качестве аппаратной платформы отмечен Snapdragon 835 + 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Возможность расширения последней также будет предусмотрена.
Емкость аккумулятора – 3100 мАч.
Работает терминал под управлением Android 7.1.1.
Точная дата анонса пока не называется.