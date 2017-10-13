Смартфон ZTE Nubia Z17 miniS: 4 камеры, 6 ГБ ОЗУ и Android 7.1

13 октября 2017, 13:45

Помимо оригинального Nubia Z17S, китайский гигант также представил мини-версию этого своего аппарата - Nubia Z17 miniS.



Nubia Z17 miniS получил уже стандартный дисплей, но все равно обладает двумя двойными камерами.

Диагональ экрана – 5,2 дюйма, а его разрешение – Full HD.Основная камера состоит из модулей 13+13Мп; фронтальная – 16+5Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon 653. Объем оперативной памяти «в этой связке» - 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ.Емкость аккумулятора – 3200 мАч.Что касается беспроводных модулей и интерфейсов, в этом плане производитель отмечает поддержку dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.1, GPS/ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C.Работает терминал под управлением Android 7.1.Старт продаж данной версии аппарата – 19 октября. Стоимость - $303.