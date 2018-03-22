Новый ZTE Nubia Z19 будет похож на Essential Phone

22 марта 2018, 9:45

Китайская ZTE готовит анонс своего нового смартфона ТОПового уровня - Nubia Z19.

На днях в базе AnTuTu «всплыли» некоторые спецификации новинки, а СМИ опубликовали, так называемое «живое» фото аппарата. Судя по всему, во внешнем виде «трубка» получит много похожего с Essential Phone.



«Сердцем» системы окажется флагманский чип Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ.



Основная камера будет двойной. Сканер отпечатков пальцев производитель вынесет на тыльную панель.



Другие особенности новинки пока не называются. Точная дата анонса терминала также останется не известной.