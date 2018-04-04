Подразделение Huawei Consumer Business Group подвело итоги деятельности за 2017

4 апреля 2018, 9:45

Компания Huawei представила финансовые показатели за 2017 год, сообщив о значительном росте бизнеса.

Оборот компании в 2017 году составил 603,6 млрд юаней (92,5 млрд долларов США по обменному курсу на конец года), увеличившись на 15,7% по сравнению с 2016 годом. Чистая прибыль компании в 2017 году составила 47,5 млрд юаней (7,3 млрд долларов США), что на 28,1% больше, чем в 2016-м.



Подразделение Huawei Consumer BG продемонстрировало значительный рост на ключевых рынках благодаря брендам Huawei и Honor. В 2017 году было поставлено в общей сложности 153 млн смартфонов Huawei и Honor, что позволило получить годовой оборот в объеме 237,2 млрд юаней (36,4 млрд долларов США). Этот показатель на 31,9% превосходит прошлогодний результат.



Синергия брендов Huawei и Honor

В 2017 году стратегия Huawei по продвижению брендов Huawei и Honor произвела фурор на рынке. В совокупности эти два бренда предлагают полный спектр продуктов, интересных любому покупателю. Фокусируясь на инновационных функциях и предоставляя превосходный пользовательский опыт, бренд Huawei представил революционные новинки в премиум-сегменте. Бренд Honor предложил актуальные технологии для более молодого поколения.



Среди достижений 2017 года следует отметить, что флагманы серий Huawei P и Mate стали глобальными бестселлерами, тем самым усилив присутствие Huawei на мировом рынке премиум-смартфонов. Общие отгрузки Huawei P10 и Huawei Mate 9 превысили 20 млн единиц.



Смартфоны Huawei Nova и Honor усилили свое присутствие на рынке, впечатлив потребителей сочетанием технологий и эстетики. Они стали законодателями модной тенденции среди молодых покупателей и были хорошо восприняты аудиторией.



2017-й стал годом прорыва для смартфонов Huawei серий G и Y и нескольких моделей Honor среднего ценового диапазона. Идеальное сочетание производительности и ценовой конкурентоспособности привело к стремительному глобальному росту востребованности моделей.



Осведомленность о бренде, его признание и репутация среди потребителей по всему миру растут, а с ними увеличивается и доля рынка. Так, общие продажи смартфонов Huawei и Honor составили более 10% доли глобального рынка, обеспечив прочное место среди тройки крупнейших мировых производителей смартфонов. Общая мировая узнаваемость бренда возросла с 81% в 2016-м до 86% в 2017 году, а за пределами Китая — с 64% до 74%. Количество потребителей на некитайских рынках, рассматривающих устройство Huawei как возможное приобретение, увеличилось в годовом исчислении на 100%, впервые сделав Huawei одним из трех ведущих мировых поставщиков в этой категории.



Флагманские продукты компании остались бестселлерами после их запуска, что повысило рыночную долю премиум-моделей стоимостью более 500 долларов США до более чем 10%.



В Европе смартфоны Huawei получили высокую оценку потребителей в таких странах, как Германия, Финляндия, Дания, Испания и Италия. В этих странах Huawei занял второе место в рейтинге брендов, продукция которых рассматривается для покупки.



Улучшение пользовательского опыта

Huawei предлагает целый спектр мобильных сервисов, направленных на удобство пользователей, и с каждым годом качество и количество таких сервисов растет. По состоянию на четвертый квартал 2017 года число пользователей мобильных сервисов от Huawei превысило 340 млн человек, при этом за пределами Китая составив более 30 млн.



Работая над инновациями, Huawei фокусируется на практических потребностях людей и традиционных сценариях использования устройств. Компания применяет искусственный интеллект для улучшения производительности продукта и создания интеллектуальных смартфонов, которые действительно понимают пользователей. В октябре 2017 года компания представила серию смартфонов Huawei Mate10, которые стали настоящим открытием в отрасли. Данные устройства символизируют первый существенный шаг в эволюции от смартфонов до интеллектуальных мобильных устройств.



Huawei AppGallery была создана и развивается как безопасная и надежная платформа для выбора мобильных приложений, обеспечивающая четырехуровневый механизм проверки безопасности скачиваемых программ. В 2017 году пользователи совершили 61 млрд загрузок из Huawei AppGallery. Среди доступных приложений — более 600 платных в 18 категориях.



Приложение Huawei Pay работает с более чем 66 банками и совместимо с 20 моделями устройств, включая смартфоны и смарт-часы. Skytone, глобальная служба передачи данных, стала доступна в более чем 80 странах и регионах. Благодаря этой услуге потребители могут получить доступ к мобильному интернету по всему миру без SIM-карты.



На декабрь 2017 года у Huawei было более 45 000 розничных точек продаж по всему миру, что на 10% больше, чем в 2016-м.



Huawei уделяет особое внимание открытию фирменных магазинов нового флагманского формата с пространствами для тестирования продуктов, проведения мастер-классов, обучающих лекций и пунктами обслуживания потребителей. Такие центры функционируют в Италии, ОАЭ, Малайзии, Таиланде и многих других странах. Общее количество фирменных магазинов во всем мире превысило 3 000, увеличившись на 200% по сравнению с 2016 годом. А в конце марта 2018 года Huawei открыл флагманский магазин и в столице Украины, в центре Киева, по адресу ул. Крещатик, 46.



Качественное обслуживание покупателей является одним из приоритетов Huawei Consumer BG. По состоянию на четвертый квартал 2017 года сервисная сеть Huawei насчитывала более 1 400 офлайновых центров обслуживания в 105 странах и регионах, в том числе — около 800 фирменных сервисных центров. Магазины бренда предоставляют ряд базовых услуг по ремонту. Потребители также могут бронировать время встречи с сотрудником сервиса, получать домашнее обслуживание или отправлять свои устройства на ремонт по почте. В Украине количество пунктов приема устройств достигло более 2 500 (на базе отделений «Новой Почты»).



Встречая будущее открытой экосистемой

Смартфоны — важная составляющая интеллектуального мира будущего, поэтому они будут становиться все более умными. Благодаря компьютерному обучению и анализу данных интеллектуальные мобильные устройства будут выполнять множество функций: присматривать за домом, служить персональными тренерами, водителями, секретарями, учителями.



В 2017 году Huawei представила Kirin 970, чипсет со встроенным искусственным интеллектом и собственным нейроморфным процессором (NPU). Он используется в смартфонах серии Huawei Mate10, закладывая основу для нового взаимодействия человека и машины.



Процессоры Kirin являются основой экосистемы HiAI, которая интегрирует процессор Kirin, механизм системы управления интеллектуальными базами данных EMUI и умные сервисы в мобильную вычислительную платформу на базе искусственного интеллекта. Эта платформа открыта для глобальных разработчиков и партнеров, чтобы создавать новый мир интеллектуальных приложений.



Huawei предлагает и другие решения на основе искусственного интеллекта, развивая сегмент ноутбуков, планшетов, носимых устройств, систем умного дома и подключенных транспортных средств.



Так, отгрузки планшетов Huawei выросли на 40% по сравнению с 2016 годом, несмотря на то, что глобальный рынок планшетов неактивен. Такие результаты сделали Huawei одним из трех ведущих мировых производителей планшетов с точки зрения доли рынка.



Умные дома станут ключевым компонентом интеллектуального мира. Подразделение Huawei Consumer BG продолжает работать над экосистемой умного дома HiLink, тесно сотрудничая с более чем 80 брендами и задействовав более 50 категорий продуктов. Вместе с партнерами Huawei представил более 300 продуктов этой экосистемы для таких сфер, как умный дом, бытовая техника, недвижимость и др.



Для компании Huawei потребитель всегда находится в центре внимания. Поэтому в 2018 году компания будет продолжать внедрять инновации, развивая такие технологии, как искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальности. Используя свои комплексные возможности, которые оптимизируют работу чипсетов, устройств и облачных технологий, Huawei делает все, чтобы предложить непревзойденный пользовательский опыт и трансформировать индустрию интеллектуальных мобильных устройств.