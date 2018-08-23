Huawei выводит на украинский рынок планшеты MediaPad M5 lite и MediaPad T5

23 августа 2018, 12:45

Компания Huawei представляет в Украине новые 10,1-дюймовые планшеты MediaPad M5 lite и MediaPad T5.

Huawei MediaPad M5 lite со стилусом — это помощник для профессионалов, которые используют технологии каждый день: и на работе, и в свободное время.

Huawei MediaPad T5 подойдёт также и для самой молодой группы пользователей, т.к. обладает специальным режимом для детей.



MediaPad M5 lite представлен в элегантном сером цвете корпуса и имеет IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей. Устройство может похвастаться четырьмя динамиками, созданными в партнерстве с мировым лидером в сфере передачи звука Harman Kardon, и обеспечивает кинематографическое звучание. Технология обработки звука Huawei Histen создает насыщенные звуковые эффекты для многослойного проникающего трехмерного звучания. Более того, она подавляет внешние шумы, а также улучшает низкочастотный диапазон аудиопотока.



Huawei MediaPad M5 lite оснащен стилусом M-Pen, который отличается изысканным металлическим корпусом и сбалансированным весом. С 2048 уровнями чувствительности к нажиму пользователи могут легко делать заметки и наброски, а продуманный дизайн колпачка стилуса предотвращает его случайную потерю.



Устройство имеет 8-ядерный процессор, обеспечивающий высокую производительность. Фирменный интерфейс EMUI 8.0 дарит отличный пользовательский опыт, а емкий аккумулятор 7 500 мА*ч поддерживает технологию быстрой зарядки Huawei QuickCharge.



Huawei MediaPad M5 lite также имеет необходимые функции родительского контроля, такие как установка времени пользования планшетом, запрет доступа к нежелательным приложениям и веб-сайтам, а также улучшенный режим защиты зрения.



MediaPad T5 отличается эргономичным дизайном со скругленным краями и закаленным стеклом, покрывающим дисплей. Планшет имеет небольшой вес — всего лишь 460 г. 10.1-дюймовое устройство доступно в двух стильных цветах: золотом (Gold) и черном (Black).



Huawei MediaPad T5 работает под управлением ОС Android 8.0, оснащен 8-ядерным процессором и поддерживает возможность расширения памяти до 256 ГБ. Кроме того, планшет имеет интеллектуальную систему управления файлами, которая избавляет от системного кеша и мусора. MediaPad T5 совместим со смартфонами Huawei, а также Windows PC и Mac, что позволяет обмениваться файлами беспроводным способом.



Huawei думает о том, как дети используют планшет, и учитывает беспокойство родителей о влиянии экрана на зрение их детей. «Детский уголок» на Huawei MediaPad T5 позволяет установить ограничения на использование планшета ребенком и настроить доступный ему контент. Помимо функции родительского контроля, Huawei MediaPad T5 предлагает улучшенный режим защиты зрения (напоминает ребенку, чтобы он не читал текст на планшете лежа), а также фильтр, убирающий синюю компоненту, что позволяет снизить нагрузку на глаза при чтении в темноте (Blue Ray Filter), и функцию для установления лимита времени на пользование устройством (Time Time Control).



Huawei MediaPad M5 lite и MediaPad T5 можно приобрести с 22 августа в фирменных магазинах Huawei на ул. Крещатик, 46, в торгово-развлекательных центрах Dream Town и «Городок», а также во всех розничных сетях Украины.



Рекомендованная стоимость:

Huawei MediaPad T5 10 (2+16) — 6 499 грн;

Huawei MediaPad T5 10 (3+32) — 7 499 грн;

Huawei MediaPad M5 lite 10 (3+32) — 9 999 грн.