Huawei MediaPad M5 lite – 10,1-дюймовый планшет с хорошим звуком и не только

17 сентября 2018, 10:45

Китайская компания Huawei объявила об анонсе нового планшета - MediaPad M5 lite.



Новинка получила 10,1-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD и поддержкой технологии ClariVu 5.0. Последняя способна регулировать контрастность и насыщенность цветов с помощью интеллектуальных алгоритмов для воспроизведения видео и просмотра изображений.

«Штатным» комплектом поставки предусмотрен стилус M-Pen lite с возможностью распознавания 2048 степеней нажатия. Он позволяет делать заметки/зарисовки.У новинки 4 встроенных динамика с системой Harman Kardon. За объемный звук в данной системе отвечает 3D Surround. Другая технология, Huawei Histen 5.0, позволяет снизить уровень внешних шумов, а, кроме того, повысить качество звука на низких частотах.Емкость встроенного аккумулятора - 7500 мА•ч. Отдельно отмечена поддержка быстрой зарядки аккумулятора.Для детей в этой новинке предусмотрена специальные функции, предусматривающие возможность установки лимитов пользования интернетом и мн. др.На данный момент новинка уже поступила в продажу.