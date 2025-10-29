ГлавнаяНовости
29 октября 2025, 14:15

В Україні з’явиться спеціальний "чорний список" банківських клієнтів

У новий Реєстр дропів вноситимуть:

Звичайних громадян — якщо вони передають свої картки, рахунки або доступ до онлайн-банкінгу іншим особам.
Бізнес — якщо приймає оплату «в сіру», наприклад, на особисті картки замість офіційних рахунків компанії.

Тим, хто потрапить до списку, банки будуть зобов’язані:

встановити жорсткі ліміти на платежі;
обмежити кількість карток і рахунків, доступних для відкриття.

Перевірка за Реєстром проводитиметься під час відкриття рахунку або входу до банківського додатка з нового пристрою.
Оцените новость:
  • 0 оценок