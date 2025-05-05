5 мая 2025, 12:45

Apple стала настолько зависимой от Китая, что не сможет без него существовать

The New York Times написало, что несмотря на годы давления, бизнес американской компании Apple, которая является самой дорогой компанией мира, по-прежнему настолько зависит от Китая, что она фактически не сможет работать без этой страны или же ей придется существенно повысить стоимость своей продукции.



Во время избирательной кампании президент США Дональд Трамп обещал, что заставит Apple производить продукты в Америке. В Америке по-прежнему почти ничего не производится, а около 80% iPhone, как и раньше, выпускают в Китае. Издание отметило, что сотрудничество Apple и Китая началось десятилетия назад. Компания и ее партнеры построили огромные заводы для сборки iPhone по всей стране. Все эти годы Apple совершенствовала искусство недорогой сборки устройств, и сегодня в Китае она производит не только большинство iPhone, но и большинство комплектующих для своей продукции, которая выпускается в других странах.



Apple перенесла часть производства в Индию, Вьетнам и Таиланд (например, в Индии выпускается 20% iPhone и некоторые комплектующие, но сложные детали, такие как дисплеи, производят в Китае), но сопротивляется производству продукции дома, в США. Операционная группа компании определила, что это невозможно, сообщили изданию источники. Почему? В Китае в компаниях-поставщиках Apple работает 200 тыс. человек. Большинство из них живет в общежитиях рядом с заводами, а руководят процессом тысячи инженеров с многолетним производственным опытом. В большинстве американских городов найти столько сотрудников и опытных инженеров невозможно, поэтому Apple придется внедрять больше автоматизированных процессов с роботам.



Аналитики подсчитали, что если бы Apple действительно открыла производство в США, ей, чтобы сохранить текущую прибыль, пришлось бы поднять стоимость iPhone с $1000 до $2000.



После решения Трампа ввести 145-процентные пошлины на китайский экспорт Apple всего за четыре дня потеряла $770 млрд своей рыночной капитализации. Затем, когда Трамп решил временно освободить от пошлин электронику, она восстановила часть потерь. Но, как прогнозируют аналитики, полный разрыв между США и Китаем сократит стоимость Apple вдвое или даже больше. Она упадет с $3,2 трлн до $1,6 трлн. А это, в свою очередь, отразится на фондовом рынке, поскольку сегодня компания составляет около 6% индекса S&P 500.

