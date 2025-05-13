Apple рассматривает повышение цен на iPhone - WSJ

13 мая 2025, 11:15

По данным газеты, компания намерена избегать любого сценария, в котором она будет связывать рост цен с пошлинами США на товары из Китая, где собирается большинство устройств Apple.



И хоть США и Китай приостановили на 90 дней взаимные пошлины, 20-процентный тариф, который президент США Дональд Трамп ввел на китайские товары в начале своего второго президентского срока, остается в силе и распространяется на смартфоны.