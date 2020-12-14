Новый планшет Оptima 7 A101 3G

14 декабря 2020, 16:45

Бренд DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, выпустил новинку: планшет начального уровня Optima 7 A101 3G.

Представленная модель выгодно выделяется конкурентной ценой, экраном с низким энергопотреблением, а также предустановленной операционной системой Android 10 Go Edition.

А теперь подробнее о планшете. Новинка работает под управлением процессора Spreadtrum SC7731E с тактовой частотой 1.3 ГГц. Предустановленная операционная система у Optima 7 A101 3G – новейшая версия Android 10.0 Go Edition.



На борту у новинки 1024 Мб оперативной и 8 Гб собственной памяти. Последнюю, впрочем, пользователь может самостоятельно расширить при помощи карт памяти формата MicroSD с объёмом до 128 Гб включительно.



Optima 7 A101 3G получила семидюймовый экран с TN-матрицей и низким энергопотреблением, что позволяет реже заряжать устройство. Разрешение экрана составляет 1024x600. Также есть функция автоматической ориентации.



У новинки есть две камеры, как и у всех современных моделей.



Также планшет снабжён встроенным 3G-модулем, Wi-Fi 802.11 b/g/n и модулями Глонасс и GPS. Мультимедийные возможности представлены FM-приёмником и поддержкой технологии Bluetooth версии 4.2. Есть функция мобильного телефона.



Ёмкость батареи планшета Optima 7 A101 3G составляет 2000 мАч.



Материал корпуса устройства – пластик ABS.



Кроме того, покупатели получают в подарок бесплатную подписку Яндекс.Плюс*. Напомним: Яндекс.Плюс даёт возможность доступа к музыке, фильмам, кэшбэку баллами, и т.д. – всё в одной подписке, которую вы получаете вместе с покупкой одного из планшетов, указанных в этом пресс-релизе. Смотрите кино и самые новые сериалы на КиноПоиск HD, слушайте музыку и подкасты на Музыке, получайте кешбэк баллами и тратьте их на такси, каршеринг, билеты в кино и многое, многое другое вместе с DIGMA!



В комплектацию устройств входит планшетный компьютер, сетевой адаптер питания, USB-кабель, гарантийный талон и руководство пользователя.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Optima 7 A101 3G



Операционная система: Android 10 (Go edition)

Экран: 7" | TN 1024x600 пикс

Поддерживаемые сети: 3G

Четырехъядерный процессор SC7731Е с частотой до 1.3 ГГц

Фронтальная камера: 0.3 Мпикс

Задняя камера: 0.3 Мпикс

Количество SIM-карт: Одна (MicroSIM)

Оперативная память: 1 ГБ

Встроенная память: 8 ГБ

Поддержка внешней MicroSD-карты объёмом памяти до 128 ГБ

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Bluetooth 4.2

G-сенсор

FM-радио

GPS

Размер устройства: 108 х 188 х 10 мм

Вес устройства: 234 г

Вес комплекта: 440 г

Емкость батареи: 2000 мАч

