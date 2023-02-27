27 февраля 2023, 13:45

Канада передаст Украине еще четыре танка Leopard 2, — премьер-министр Канады

"Также Канада передаст Украине одну бронированную эвакуационную машину и пять тысяч боеприпасов", - говорится в заявлении.


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