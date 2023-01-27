27 января 2023, 12:45

ВСУ получит Leopard 2 от Канады

Канада передаст Украине четыре танка Leopard 2, — глава Минобороны Канады Ананд.

По словам Ананд, Канада также примет участие в обучении украинских танкистов.
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