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27 января 2023, 12:45
ВСУ получит Leopard 2 от Канады
Канада передаст Украине четыре танка Leopard 2, — глава Минобороны Канады Ананд.
По словам Ананд, Канада также примет участие в обучении украинских танкистов.
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