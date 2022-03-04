Противник потерял 251 танк, 33 самолета, более 9 тыс. человек

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.03 ориентировочно составили:
▪️ личного состава /personnel – около 9166 человек,
▪️ танков ‒ 251 ед,
▪️ боевых бронированных машин ‒ 939 ед,
▪️ артиллерийских систем – 105 ед,
▪️ РСЗО - 50 ед,
▪️ средства ПВО - 18 ед,
▪️ самолетов – 33 ед (уточняется),
▪️ вертолетов – 37 ед (информация уточняется);
▪️ автомобильной техники - 404 ед,
▪️ легкие скоростные катера - 2 ед,
▪️ цистерн с ГСМ - 60,
▪️ БПЛА оперативно-тактического уровня - 3.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.