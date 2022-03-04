Противник потерял 251 танк, 33 самолета, более 9 тыс. человек

4 марта 2022, 10:31

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.03 ориентировочно составили:



▪️ личного состава /personnel – около 9166 человек,

▪️ танков ‒ 251 ед,

▪️ боевых бронированных машин ‒ 939 ед,

▪️ артиллерийских систем – 105 ед,

▪️ РСЗО - 50 ед,

▪️ средства ПВО - 18 ед,

▪️ самолетов – 33 ед (уточняется),

▪️ вертолетов – 37 ед (информация уточняется);

▪️ автомобильной техники - 404 ед,

▪️ легкие скоростные катера - 2 ед,

▪️ цистерн с ГСМ - 60,

▪️ БПЛА оперативно-тактического уровня - 3.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.