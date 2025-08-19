Як оформити довіреність за кордоном

19 августа 2025, 11:15

Українці можуть зробити довіреність для використання в Україні двома способами:



У консульстві України — діє одразу, без перекладу чи легалізації. Консул вносить документ у Єдиний реєстр нотаріальних дій.

У місцевого нотаріуса — оформлюється за законами країни перебування, але для використання в Україні потребує:

апостиль — якщо країна входить до Гаазької конвенції

легалізацію — якщо ні

нічого — якщо міждержавна угода (наприклад, Польща, Чехія)



У довіреності мають бути:

дата й місце оформлення

повні дані довірителя й представника

строк дії (якщо не вказано — безстрокова)

для дарування — обов’язково ім’я обдарованого



Документи, які можуть знадобитися:

паспорт та ІПН

копія паспорта особи, якій довіряєте

документи на майно чи спадщину — якщо доручення стосується їх



У більшості країн ЄС, а також у США і Канаді, обов’язковий апостиль — він підтверджує справжність підпису й печатки нотаріуса.