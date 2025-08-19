ГлавнаяНовости
Як оформити довіреність за кордоном

Українці можуть зробити довіреність для використання в Україні двома способами:

У консульстві України — діє одразу, без перекладу чи легалізації. Консул вносить документ у Єдиний реєстр нотаріальних дій.

У місцевого нотаріуса — оформлюється за законами країни перебування, але для використання в Україні потребує:

апостиль — якщо країна входить до Гаазької конвенції
легалізацію — якщо ні
нічого — якщо міждержавна угода (наприклад, Польща, Чехія)

У довіреності мають бути:

дата й місце оформлення
повні дані довірителя й представника
строк дії (якщо не вказано — безстрокова)
для дарування — обов’язково ім’я обдарованого

Документи, які можуть знадобитися:

паспорт та ІПН
копія паспорта особи, якій довіряєте
документи на майно чи спадщину — якщо доручення стосується їх

У більшості країн ЄС, а також у США і Канаді, обов’язковий апостиль — він підтверджує справжність підпису й печатки нотаріуса.


