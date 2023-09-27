27 сентября 2023, 12:45

Де можна зробити довіреність в Польщі для українців

Українці, які проживають у Польщі, можуть оформити довіреність у польського нотаріуса або в дипломатичній установі України.

Довіреність у польського нотаріуса

Довіреність, оформлена у польського нотаріуса, не є автоматично дійсною в Україні. Для цього її необхідно перекласти українською мовою.

Довіреність у дипломатичній установі України

Довіреність, оформлена у дипломатичній установі України, є дійсною в Україні без додаткового перекладу.


Оцените новость:
  • 0 оценок