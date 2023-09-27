Де можна зробити довіреність в Польщі для українців

27 сентября 2023, 12:45

Українці, які проживають у Польщі, можуть оформити довіреність у польського нотаріуса або в дипломатичній установі України.



Довіреність у польського нотаріуса



Довіреність, оформлена у польського нотаріуса, не є автоматично дійсною в Україні. Для цього її необхідно перекласти українською мовою.



Довіреність у дипломатичній установі України



Довіреність, оформлена у дипломатичній установі України, є дійсною в Україні без додаткового перекладу.