Українці, які проживають у Польщі, можуть оформити довіреність у польського нотаріуса або в дипломатичній установі України.
Довіреність у польського нотаріуса
Довіреність, оформлена у польського нотаріуса, не є автоматично дійсною в Україні. Для цього її необхідно перекласти українською мовою.
Довіреність у дипломатичній установі України
Довіреність, оформлена у дипломатичній установі України, є дійсною в Україні без додаткового перекладу.
27 сентября 2023, 12:45
Де можна зробити довіреність в Польщі для українців
Українці, які проживають у Польщі, можуть оформити довіреність у польського нотаріуса або в дипломатичній установі України.
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