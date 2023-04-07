Безготівкову оплату у столичних маршрутках вкотре відкладено

7 апреля 2023, 9:45

Вона може з'явитися через 9 місяців після скасування воєнного стану.

Про це повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова, яка опублікувала відповідне розпорядження керівника КМВА Сергія Попка. Cеменова зазначає, що система готова, а термінали оплати мають доступну для перевізників ціну, однак переносять впровадження ініціативи, на її думку, щоб уникнути сплати податків.«Єдина причина відтермінування впровадження АСОП — дозволити маршрутникам не сплачувати податки з реальних доходів. Писала про це в Антимонопольний і в НАЗК. Їм нецікаво. Спробую ще в податкову», — повідомила депутатка.А ти підтримуєш якнайшвидше впровадження безготівкової оплати у маршрутках?