3 апреля 2023, 11:45

Варшава і Сеул домовилися про виробництво в Польщі танків "K2 Black Panther"

Завод у Польщі вироблятиме танки не тільки для власних потреб, а й на експорт.


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