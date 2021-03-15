Lufthansa и Deutsche Bahn готовят совместную инициативу

15 марта 2021, 13:45

Lufthansa и Deutsche Bahn уделяют особое внимание быстрому расширению совместных перевозок. Во Франкфурте две компании представили свои планы по совместной транспортной инициативе.

Сеть Lufthansa Express Rail будет расширена еще на пять городов. Так называемые «Sprinter», которые представляют собой сверхбыстрые высокоскоростные поезда, также впервые отправятся в аэропорт Франкфурта. Расширяя свое сотрудничество, Lufthansa и Deutsche Bahn устанавливают новый стандарт экологически безопасных сетевых видов транспорта.

Гарри Хохмайстер, член правления Deutsche Lufthansa AG: «…Благодаря этой совместной инициативе мы усиливаем предложение мобильности в Германии, тем самым укрепляя местную экономику. Интеллектуально соединяя железнодорожный и воздушный транспорт, мы предлагаем нашим клиентам бесперебойную и удобную сеть путешествий, приносящую пользу потребителям и окружающей среде…».

Бертольд Хубер, член совета директоров DB: «…Хорошее сотрудничество теперь превращается в всеобъемлющее партнерство, подобного которому никогда раньше не было между Lufthansa и Deutsche Bahn. В конце года DB расширит связи между крупнейшим узлом Германии и новыми маршрутами Sprinter. Путешествовать по железной дороге станет быстрее и удобнее…».

Уже сегодня Deutsche Bahn и Lufthansa предлагают 134 ежедневных дополнительных поезда в аэропорт Франкфурта из 17 городов Германии. Во второй половине 2021 года добавятся еще пять городов. Начиная с июля, впервые можно будет добраться до аэропорта Франкфурта на Lufthansa Express Rail из Гамбурга и Мюнхена, а начиная с декабря - из Берлина, Бремена и Мюнстера. Кроме того, с апреля дебютируют новые соединения Sprinter. Поездка по железной дороге между Мюнхеном и Кельном будет сокращена до менее четырех часов. Из и в Мюнхен и Нюрнберг будут прямые поезда до аэропорта Франкфурта два раза в день через три и два часа соответственно, без дополнительных остановок между ними - на полчаса быстрее, чем сегодня, и точно по времени отправления и прибытия рейсов в Хаб Lufthansa.



