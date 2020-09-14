Как уберечь компанию от коллапса в условиях пандемии

Облачный оператор GigaCloud подготовил для белорусских компаний пакет услуг по резервированию и защите данных. Это даст им шанс «застраховать» свои критически важные сервисы от потери и сохранить бизнес. Об этом 9 сентября СЕО GigaCloud Артем Коханевич рассказал на круглом столе под названием «Не нарушая связь. Облака в эпоху пандемии и потрясений ― спасение или новые проблемы. Опыт разных стран», в рамках ежегодного Форума BIT Беларусь. В связи с пандемией и политическими событиями в стране, в этом году мероприятие прошло в формате онлайн.
«Понятие “облачная инфраструктура” многозначное. Часто ее ассоциируют только с отказом от собственного оборудования, однако облако не обязательно должно быть заменой. Его можно использовать в качестве резервной площадки, которая территориально находится в другой стране, и в случае экстренной ситуации позволяет сохранить данные и продолжить работу без простоя. При этом резервный центр обработки данных (ЦОД) может быстро превратиться в основной, если компания решится на физический релокейт офиса», ― считает Артем Коханевич.
На круглом столе эксперты сосредоточились на обсуждении двух вопросов: были ли нагрузки на сети дата-центров в период карантина и как облачные технологии помогли бизнесу приспособиться к работе в новых реалиях.
Артем Коханевич подчеркнул, что облачный рынок Украины и Беларуси заметно отличаются. Если в Беларуси облачные серверы используют преимущественно мелкий и средний бизнес для размещения сайтов и интернет-магазинов, то украинские компании мигрируют в облако критически важные сервисы: 1С, CRM и тому подобное. От этих сервисов невозможно отказаться ни при каких обстоятельствах. В первые месяцы карантина компании не запускали новые проекты, потому что не понимали, чего ждать дальше. В последствии адаптировались и вернулись к проектам, которые запланировали развивать еще в прошлом году.
«К нам все чаще обращаются компании с запросом на построение виртуальных рабочих столов (VDI). И если в начале карантина все надеялись, что работа в удаленном формате продлится недолго, то сейчас бизнес мыслит другими категориями. Задумывается над тем, что нужно строить IT-инфраструктуру по-новому», ― отметил Артем Коханевич.
«Форум BIT» ― это событие № 1 на белорусском рынке инфокоммуникаций. Мероприятие охватывает все вопросы, связанные с централизованной обработкой данных, современными коммуникационными сервисами, облачными вычислениями, интернетом вещей и применением IТ-сервисов в бизнес-процессах (решения, услуги, продукты, технологии и экспертиза).
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