6 июня 2018, 12:45

Специальное предложение на пакеты карт NAVITEL

В преддверии международных спортивных мероприятий компания NAVITEL объявляет о старте акции на пакеты навигационных карт.

С 1 июня по 15 июля 2018 года компания NAVITEL снижает цены на комплекты до 50%.

Навигационные карты NAVITEL включают детальную адресную базу, информацию о транспортных развязках, полезных точках инфраструктуры, а также подсказки по полосности дорог для безопасности маневров.

Основные спортивные локации теперь можно с легкостью найти на карте – стадионы и арены, принимающие главное спортивное соревнование года, выполнены в формате 3D. Программа Навител Навигатор предлагает 3 альтернативных маршрута, чтобы пользователь смог сам выбрать наиболее удобный вариант. Навигационные карты NAVITEL также поддерживают сервис Booking.com, поэтому забронировать гостиницу можно прямо во время трансфера до следующего футбольного матча.


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