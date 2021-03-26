Весеннее обновление карт с NAVITEL

26 марта 2021, 11:15

Рады сообщить, что по итогам масштабной работы службы геодезии и департамента картографии, а также основываясь на тщательном анализе сообщений и пожеланий пользователей программы Навител Навигатор, компания NAVITEL выпустила обновление карт релиза Q1 2021.

Карты релиза нового релиза содержат 23 262 290 км дорожного графа, 14 647 662 точки POI, 2 018 730 городов и населенных пунктов, 407 428 из которых с адресным поиском, а общее количество доступных для поиска уникальных адресов составляет 382 073 371.В карты NAVITEL включена жилая и промышленная инфраструктура городов и населенных пунктов с адресным поиском, подробная дорожная сеть, включающая улицы и дороги с учетом направленности движения, развязок, сложных круговых перекрестков и прочей навигационно-значимой информации. Для всех карт релиза Q1 2021 актуализированы базы камер контроля, оповещений о потенциально опасных местах и сервисных службах.Более подробная информация об обновлениях карт релиза Q1 2021 доступна по ссылкам:Обновление карт России, Беларуси, Казахстана Q1 2021Обновление карт Европы Q1 2021Обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии Q1 2021Обновление карт Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q1 2021Детальную статистику по картам всех стран вы можете посмотреть на сайте в разделе «картографическое покрытие».