Oklick SM-700G: микрофон для начинающего стримера

11 октября 2021, 12:45

Планируете вести свой влог, записывать подкасты, стримить на Twitch, вести прямые эфиры? Начните с выбора качественного микрофона.

Наша рекомендация: Oklick SM-700G. Это бюджетная модель, но благодаря современным технологиям она также позволит вам вести отличные трансляции. Микрофон обеспечивает чувствительность в 42 дБ и частотный диапазон от 18 до 100 000 Гц. Этого более чем достаточно для качественной записи любого голоса, будь то стримы, озвучка видео, вокальные партии.Oklick SM-700G – это микрофон с кардиоидной диаграммой, принимающий звук, в основном, с передней части. Поэтому при стриме располагайте микрофон строго напротив себя. К счастью, благодаря настраиваемому крепежу сделать это будет очень легко. Гаджет выглядит солидно и современно – в комплекте есть антивибрационный держатель (паук) и поп-фильтр. Подписчики должны оценить появление такого микрофона в кадре.Дело за малым – записывайте интересные трансляции и становитесь топ-стримером!Подробные технические характеристикиТип подключения проводной USBЧастотный диапазон 18Гц-100КГцЧувствительность 42 дБНаправленность микрофона кардиоидныйДлина провода 2.5 мЦвет черныйВысота 152 ммВес 0.22 гДля стримеров ДаВид исполнения настольный