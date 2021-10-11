11 октября 2021, 12:45

Oklick SM-700G: микрофон для начинающего стримера

Планируете вести свой влог, записывать подкасты, стримить на Twitch, вести прямые эфиры? Начните с выбора качественного микрофона.

Наша рекомендация: Oklick SM-700G. Это бюджетная модель, но благодаря современным технологиям она также позволит вам вести отличные трансляции. Микрофон обеспечивает чувствительность в 42 дБ и частотный диапазон от 18 до 100 000 Гц. Этого более чем достаточно для качественной записи любого голоса, будь то стримы, озвучка видео, вокальные партии.

Oklick SM-700G – это микрофон с кардиоидной диаграммой, принимающий звук, в основном, с передней части. Поэтому при стриме располагайте микрофон строго напротив себя. К счастью, благодаря настраиваемому крепежу сделать это будет очень легко. Гаджет выглядит солидно и современно – в комплекте есть антивибрационный держатель (паук) и поп-фильтр. Подписчики должны оценить появление такого микрофона в кадре.

Дело за малым – записывайте интересные трансляции и становитесь топ-стримером!

Подробные технические характеристики
Тип подключения     проводной USB
Частотный диапазон     18Гц-100КГц
Чувствительность     42 дБ
Направленность микрофона     кардиоидный
Длина провода     2.5 м
Цвет     черный
Высота     152 мм
Вес     0.22 г
Для стримеров     Да
Вид исполнения     настольный
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