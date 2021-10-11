Oklick SM-700G: микрофон для начинающего стримера

Планируете вести свой влог, записывать подкасты, стримить на Twitch, вести прямые эфиры? Начните с выбора качественного микрофона.
Наша рекомендация: Oklick SM-700G. Это бюджетная модель, но благодаря современным технологиям она также позволит вам вести отличные трансляции. Микрофон обеспечивает чувствительность в 42 дБ и частотный диапазон от 18 до 100 000 Гц. Этого более чем достаточно для качественной записи любого голоса, будь то стримы, озвучка видео, вокальные партии.
Oklick SM-700G – это микрофон с кардиоидной диаграммой, принимающий звук, в основном, с передней части. Поэтому при стриме располагайте микрофон строго напротив себя. К счастью, благодаря настраиваемому крепежу сделать это будет очень легко. Гаджет выглядит солидно и современно – в комплекте есть антивибрационный держатель (паук) и поп-фильтр. Подписчики должны оценить появление такого микрофона в кадре.
Дело за малым – записывайте интересные трансляции и становитесь топ-стримером!
Подробные технические характеристики
Тип подключения проводной USB
Частотный диапазон 18Гц-100КГц
Чувствительность 42 дБ
Направленность микрофона кардиоидный
Длина провода 2.5 м
Цвет черный
Высота 152 мм
Вес 0.22 г
Для стримеров Да
Вид исполнения настольный