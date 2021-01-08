8 января 2021, 0:14

Накрутка на Twitch или YouTube

Поэтому накрутка на Twitch или YouTube необходима любому стримеру.

Начинающий стример всегда мечтает сразу получить активную обратную связь. Ведь это очень важно, когда он делает свои талантливые видео о рукоделии, путешествиях, приготовлении еды или транслирует прохождение интересной видеоигры. Однако, если в эфире — молчаливый чат и парочка зрителей, то мотивация к творческой работе пропадает. Stream Promotion занимается накруткой онлайна, которая позволит исправить эту печальную и знакомую многим ситуацию.

Почему мы?

Для Stream Promotion важны доверие клиентов и репутация, поэтому ресурс всегда возвращает деньги при невыполнении условий договора. Наша команда более двух лет успешно работает на тематических сайтах и форумах, и предлагает качественную накрутку: лайков, зрителей, подписчиков.

Преимущества работы с нами:

  • полная анонимность;
  • консультации по развитию канала.

Ресурс также нередко проводит бесплатную накрутку. Такие акции позволяют подарить радость начинающему стримеру, а также помочь ему в дальнейшем развитии.

 

Польза накрутки зрителей

Наши услуги позволят быстрее выйти в ТОП и получить рекомендации, что обеспечит быстрое развитие канала.

Достоинства используемого метода накрутки:

- нельзя обнаружить накрутку сторонними сервисами;
- плавный стабильный онлайн;
- применяется определение реального географического местоположения, поэтому ресурс способен обеспечить зрителями из СНГ, РФ, либо мира.

Для попадания в топы стримеру требуются около 100—300 зрителей и рекомендации, правда, в некоторых играх достаточно 20. В зависимости от контента для отдельных работ в таких случаях может потребоваться 200—300 зрителей.

Чтобы проверить функциональные возможности ресурса сначала разумно заказать 20–50 зрителей. Это даст возможность ознакомиться с условиями работы и быстрее адаптироваться к дальнейшему развитию канала с помощью ресурса.

Даже для виртуозных восхитительных работ в сети нельзя добиться многотысячной аудитории за несколько эфиров. Конкуренция среди стримеров высока, особенно большая она в популярных играх. Поэтому накрутка на Twitch или YouTube необходима любому стримеру.

Сервис по продвжиению стримеров стрим промоушен занимается качественно раскруткой стримов: зрители, лайки, чат боты, подписчики. Зачем крутить? Чтобы выйти в топ, быть выше конкурентов, далее все зависит от Вашей харизмы.

Сейчас огромные скидки на сервисе - ловите момент.


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