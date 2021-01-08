8 января 2021, 0:14

Поэтому накрутка на Twitch или YouTube необходима любому стримеру.

Начинающий стример всегда мечтает сразу получить активную обратную связь. Ведь это очень важно, когда он делает свои талантливые видео о рукоделии, путешествиях, приготовлении еды или транслирует прохождение интересной видеоигры. Однако, если в эфире — молчаливый чат и парочка зрителей, то мотивация к творческой работе пропадает. Stream Promotion занимается накруткой онлайна, которая позволит исправить эту печальную и знакомую многим ситуацию.

Для Stream Promotion важны доверие клиентов и репутация, поэтому ресурс всегда возвращает деньги при невыполнении условий договора. Наша команда более двух лет успешно работает на тематических сайтах и форумах, и предлагает качественную накрутку: лайков, зрителей, подписчиков.

Преимущества работы с нами:

полная анонимность;

консультации по развитию канала.

Ресурс также нередко проводит бесплатную накрутку. Такие акции позволяют подарить радость начинающему стримеру, а также помочь ему в дальнейшем развитии.

Наши услуги позволят быстрее выйти в ТОП и получить рекомендации, что обеспечит быстрое развитие канала.

Достоинства используемого метода накрутки:

- нельзя обнаружить накрутку сторонними сервисами;- плавный стабильный онлайн;- применяется определение реального географического местоположения, поэтому ресурс способен обеспечить зрителями из СНГ, РФ, либо мира.

Для попадания в топы стримеру требуются около 100—300 зрителей и рекомендации, правда, в некоторых играх достаточно 20. В зависимости от контента для отдельных работ в таких случаях может потребоваться 200—300 зрителей.

Чтобы проверить функциональные возможности ресурса сначала разумно заказать 20–50 зрителей. Это даст возможность ознакомиться с условиями работы и быстрее адаптироваться к дальнейшему развитию канала с помощью ресурса.

Даже для виртуозных восхитительных работ в сети нельзя добиться многотысячной аудитории за несколько эфиров. Конкуренция среди стримеров высока, особенно большая она в популярных играх. Поэтому накрутка на Twitch или YouTube необходима любому стримеру.

Сервис по продвжиению стримеров стрим промоушен занимается качественно раскруткой стримов: зрители, лайки, чат боты, подписчики. Зачем крутить? Чтобы выйти в топ, быть выше конкурентов, далее все зависит от Вашей харизмы.

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