Logitech StreamCam - камера для потока из студии

17 февраля 2020, 11:45

Компания Logitech представила новую веб-камеру Logitech StreamCam, разработанную с учетом требований стримеров и создателей контента.

Веб-камера StreamCam поддерживает передачу видео с разрешением 1080p и частотой 60 кадров в секунду, подключение через порт USB-C и множество вариантов крепления. При этом возможности StreamCam можно расширить, используя ее с приложением Logitech Capture. В нем доступны такие опции, как автоматизированные настройки выдержки, выравнивание кадра и стабилизация, чтобы авторы могли создавать идеальный контент.

«Мы разработали веб-камеру StreamCam, чтобы авторы контента могли максимально легко делиться своими чувствами с миром, – отмечает Дельфина Донн-Крок, руководитель направления решений для творчества компании Logitech. – Видео становится основным способом самовыражения для людей, и мы разрабатываем продукты, которые помогают создавать удивительный контент».



Веб-камера StreamCam вместе с приложением Logitech Capture идеальны для организации стрима на таких площадках, как YouTube, Facebook, Twitch, Instagram и многие другие. Решение эффективно сочетает следующие функции:

● распознавание лица, автоматические выдержка и фокусировка помогут вам выглядеть великолепно в каждом видео;

● автоматическое выравнивание кадра с применением искусственного интеллекта, позволяющее всегда оставаться в поле зрения;

● стабилизация изображения для максимальной плавности видео;

● запись вертикального Full HD видео для сториз в Instagram и Facebook для удобного просмотра на мобильных устройствах;

● выбор стереозаписи или двойной монофонической записи.

Также доступна поддержка приложения XSplit и программного обеспечения Open Broadcaster Software (OBS).

В Украине Logitech StreamCam появится ориентировочно в апреле этого года.