Веб-камера Logitech StreamCam доступна в Украине

6 апреля 2020, 9:45

Компания АСБИС-Украина представляет новейшее решение, которое значительно расширяет возможности дистанционной работы и творчества.

В апреле стартовали продажи Logitech StreamCam – уникального устройства, позволяющего создавать безупречное информационное наполнение и делиться им со всем миром вне расстояний и границ.

Logitech StreamCam разработана специально с учетом требований стримеров и создателей контента. Веб-камера поддерживает транслИяцию видео с разрешением 1080p и частотой 60 кадров в секунду, имеет для подключения порт USB-C и многочисленные варианты крепления для удобства.

Исключительные возможности StreamCam можно расширить за счет приложения Logitech Capture, дающего доступ к таким функциям, как автоматизированные настройки выдержки, выравнивание кадра и стабилизация изображения. Такое сочетание является идеальным для организации прямой трансляции на YouTube, Facebook, Twitch, Instagram и других виртуальных площадках.

«Мы живем в особенное время, способствующее повышению технической компетентности, творческому самовыражению и самосовершенствованию. Инновационное решение Logitech для потоковой трансляции видео из дома –незаменимый инструмент, который поможет не только оставаться проактивным в социуме, но и использовать данный шанс для самореализации как творец или специалист. Благодаря StreamCam украинцы смогут приобщиться к тренду качественного стриминга нового уровня, чтобы делиться своими профессиональными достижениями, популяризировать хобби, передавать секреты мастерства другим людям по всей планете», – прокомментировала Анастасия Макова, центральный маркетинг-менеджер ТМ Logitech компании АСБИС.

В Украине первая партия новинки уже эксклюзивно представлена в интернет-супермаркете Rozetka. По случаю старта продаж акционная стоимость Logitech StreamCam составляет 4999 гривен. Акционная цена действительна только до 9 апреля 2020 года.