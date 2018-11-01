АСБИС-Украина начала продажи камеры преиум-класса Logitech

1 ноября 2018, 10:45

Видеоконференции для групп до 20 человек теперь проводить в разы легче с инновационным техническим решением от ведущего производителя IT-периферии Logitech.

Компания АСБИС-Украина начала продажи камеры Rally, которая задаёт новые стандарты качества видеосвязи для средних и больших переговорных залов с различным количеством участников.

Премиум-модель Rally – это PTZ-камера с роботизированной системой удаленной регулировки направления и зума, оптимизированной под использование в помещениях с любой площадью. Усовершенствованная оптическая система дает превосходное качество изображения в формате Ultra HD 4K, а разделение динамиков и микрофонов значительно улучшает звук, подавляя шумы и эхо. Интеллектуальная технология Logitech Right Sense™ автоматически распознает участников встречи, изменяет цвет и яркость лиц в зависимости от освещения, повышает четкость голоса в любых внешних условиях. При выключении камеры объектив опускается вниз для визуального подтверждения конфиденциальности происходящего в комнате.

«Rally Camera воплощает поразительные возможности для проведения видеоконференций. Такие ее преимущества, как видео студийного качества и кристально чистый звук не только создают удобство в использовании, но и повышают престиж компании перед партнерами и культуру ведения переговоров, а интуитивное автоматическое управление экономит драгоценное время. Мы рады представить украинским потребителям передовое бизнес-решение, позволяющее без лишних усилий создавать эффект физического присутствия, аналогичный реальной встрече участников беседы», – комментирует Александр Борсукевич, менеджер по развитию направления видеоконференций от Logitech в Украине.

Rally Camera уже поступила в продажу, была протестирована и успешно внедрена такими партнерами АСБИС-Украина, как CT-line, Uaassist, DC link и другими. Текущая стоимость Rally Camera составляет 45 000 гривен.

