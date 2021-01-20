Logitech выводит видеоконференцсвязь на новый уровень

20 января 2021, 12:45

Logitech подняла планку совершенства в индустрии видеоконференцсвязи на новый уровень, представив линейку устройств и PC-based решений нового поколения, работающих с наиболее популярными сервисами для видеоконференций, такими как Microsoft Teams и Zoom.

Новые в «все-в-одном» решения Logitech Rally Bar, созданное специально для помещений среднего размера, и Logitech Rally Bar Mini – для маленьких помещений, преобразят рабочие встречи, ведь теперь они могут проходить с качеством видео уровня кинотеатра, четким и разборчивым звуком.

Предназначенное для больших конференц-залов решение Logitech RoomMate позволяет запускать сервисы для видеоконференций на таких камерах Logitech, как Rally Plus, без использования PC или MAC. Теперь Вы сможете значительно упростить настройку, управление и использование оборудования для видеоконференцсвязи, радикально улучшив организацию переговоров в сегодняшней гибридной и быстро меняющейся рабочей среде.

«Мы неизменно ориентированы на желания клиента, а это – продукция наивысшего качества по доступной цене, – отметил Скотт Уартон, главный управляющий и вице-президент направления продуктов для видеоконференцсвязи Logitech. – Начиная с простоты использования и управляемости, и заканчивая масштабируемостью под бизнес, мы стремимся делать продукты мощнее и лучше, но вместе с тем – проще. Наша цель – внедрить видеосвязь в каждое рабочее пространство в мире. Чтобы достичь этого, нам необходимо сделать продукцию простой и рентабельной, и это, по нашему мнению, нам удалось в новой линейке решений».

Поскольку видеоконференции продолжают становиться неотъемлемой частью каждого бизнеса, новые модели конференц-устройств Logitech создают уникальный прецедент в сфере по-настоящему гибких переговорных решений. Прямо на них можно запускать такие приложения, как Microsoft Teams и Zoom, или подключить их через USB буквально к любому ПК в помещении. Существует также возможность подсоединить свое собственное устройство и запустить любой другой предпочитаемый видеосервис, такой как GoTo, Pexip или RingCentral.

У бизнеса теперь есть масштабируемые и простые в использовании решения, которые невероятно многофункциональны: от второй камеры, которая отвечает за искусственный интеллект и сканирование пространства до большей площади распространения звука с помощью Rally Mic Pods. С решениями нового поколения от Logitech организации могут быть уверены, что в каждой переговорной комнате, независимо от ее размера и планировки, каждый сотрудник, включая удаленных, будет подключен без промедления.

«У нашей команды была возможность использовать Logitech Rally Bar и мы были впечатлены его работой, – прокомментировал Томер Мехти, вице-президент по глобальным IТ-задачам в ServiceNow. – От улучшенного качества видео и аудио до быстрой и простой установки, Rally Bar является идеальным решением для наших современных цифровых переговорных комнат».

Rally Bar и Rally Bar Mini блестяще справляются со своими задачами, обладая такими примечательными характеристиками:

• Потрясающее изображение при разрешении до 4К. Благодаря плавному адаптивному панорамированию, наклону форм-фактора видеопанели и исключительно четкому изображению качеством до 4К пользователь может ощутить эффект личной встречи, находясь в любой точке мира. Rally Bar способна сохранять качество изображения при оптическом увеличении до 5-ти раз, которое улучшается цифровым способом до 15-кратного общего увеличения.

• Каждый голос будет слышен четко. Благодаря продвинутой звуковой технологии, обе видеопанели имеют динамики со сверхнизким уровнем искажения, обеспечивая кристально чистый звук в каждом уголке комнаты. Самонастраивающийся массив микрофонов подхватывает голоса из любого места комнаты с невероятной четкостью речи. При этом устройство автоматически фокусируется на докладчике, выравнивает громкость голосов и подавляет нежелательные шумы. Кроме того, запатентованная система антивибрационных подвесок минимизирует вибрацию, распространяющуюся сквозь стены, стойки оборудования и столы, позволяя слышать и быть услышанным с наивысшей четкостью.

• Потрясающий дизайн. Rally Bar и Rally Bar Mini имеют глянцевые закругленные края, что придает им элегантный и минималистичный вид. Колонки обтянуты переработанным полиэстером. Обе видеопанели доступны в темно-сером и кремовом цветах, чтобы безупречно дополнять интерьер современных конференц-залов.

• Встроенный искусственный интеллект. Обе видеопанели оснащены набором технологий Logitech RightSense и умным видоискателем, а вторая камера способна еще и автоматически распознавать лица. Камера фиксируется на человеческом образе и обрабатывает его в режиме реального времени. Точность улучшается с помощью технологии Logitech RightSight, которая выстраивает кадр так, чтобы в него попадали все участники собрания, даже если они присоединились позже или физически перемещались во время встречи.

• Невероятная простота настройки и управления. Кроме многофункционального дизайна «все-в-одном», Rally Bar и Rally Bar Mini оборудованы уникальной кабельной разводкой и гибкими вариантами монтажа, что позволяет быстро, надежно и оптимально инсталлировать их. Настройка готового решения занимает всего несколько минут. Пользователь может легко управлять видеопанелями с помощью единой платформы, используя Logitech Sync или другой привычный вам интерфейс. Кроме того, есть возможность оценивать эффективность использования конференц-залов с помощью метрик, таких как подсчет людей, что особенно важно при ограниченном количестве мест в гибридных офисах.



Logitech Rally Bar является первым устройством из линейки решений нового поколения, которое будет доступно в Украине ориентировочно к концу 1 квартала 2021 года. Rally Bar поставляется со встроенной поддержкой Microsoft Teams Rooms на Android и Zoom Rooms Appliances, с предустановленным Zoom. За ним последуют Rally Bar Mini и Logitech RoomMate. Следите за нашими новостями, чтобы первыми узнавать больше о новейших решениях Logitech для видеоконференцсвязи.

Официальным дистрибьютором продукции Logitech в Украине является компания АСБИС-Украина – один из крупнейших на украинском рынке дистрибьюторов IT-продуктов, компонентов и решений.