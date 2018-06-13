Logitech Rally – модульная конференц-камера премиум-класса

13 июня 2018, 9:15

Logitech объявила о выпуске Logitech Rally – модульной конференц-камеры премиум-класса, которую можно адаптировать для помещений любых размеров.

Она обеспечивает студийное качество видео, исключительную чистоту звука и автоматические функции для проведения видеоконференций. Система Logitech Rally включает несколько аудиомодулей, работает в формате Ultra-HD 4K, реализует широкие возможности PTZ, а также поддерживает технологии Logitech Right Sense™, которые автоматически распознают участников встречи, оптимизируют цвет и яркость лиц и улучшают четкость голоса. Благодаря модульному дизайну система Logitech Rally идеально подойдет для переговорных, залов заседаний, учебных аудиторий и больших помещений.

В отличие от традиционных систем для видеоконференций, у Rally разделены динамики и микрофоны. Если установить динамик рядом с дисплеем, то звук и видео будут прекрасно синхронизированы, а голоса людей на экране будут звучать из той части комнаты, откуда участники совещания интуитивно ожидают их услышать.Благодаря модульному дизайну система Logitech Rally идеально подойдет для конференц-залов практически любого размера и формы. Благодаря оптике премиум-класса с качеством видео 4K и интеллектуальным функция PTZ камера снимает четкое изображение каждого сидящего в зале. Раздельные микрофоны улучшают качество аудиосигнала, более эффективно подавляя шумы и эхо. Фронтальные динамики обеспечивают более насыщенный звук по сравнению со спикерфонами. Продуманная система проводов позволит легко подключить оборудование и интегрировать его в профессиональную систему. Материалы премиум-класса, удобная система управления проводами и элегантная конструкция – это устройство отлично впишется в интерьер помещения, прекрасно сочетаясь с его дизайном и великолепной мебелью.Система Logitech Rally совместима с большинством ведущих платформ для проведения видеоконференций, включая Microsoft Skype for Business, Microsoft Teams, Google Hangouts, Zoom, Blue Jeans и многие другие.

На украинском рынке также доступны современные решения для проведения видеоконференций от компании Logitech. Ассортимент устройств способен удовлетворит нужды как крупных организаций, так и небольших компаний. Так система для проведения видеоконференций Logitech GROUP создана для применения в помещениях на 14-20 человек. А универсальная конференц-камера MeetUp с полем обзора 120° и интегрированной аудиосистемой или настольное решение для видеоконференций BCC950 идеально подойдут для малых помещений или групп сотрудников от 1 до 4 человек. Представлено даже устройство для проведения видеоконференций в любых условиях – в пути, на природе, в ресторане, в офисе – портативная и компактная конференц-камера Connect. Простота подключения, универсальность использования, видео высокой четкости, естественная звукопередача, идеальное качество звука – характеристики каждого из представленных решений, что помогает организовать удобное и продуктивное общение на любом расстоянии.

Официальным дистрибутором продукции Logitech в Украине является компания ASBIS-Украина.

