Дисплеи Samsung и веб-камеры Logitech для совместной работы дома или в офисе

26 октября 2020, 11:45

Samsung и Logitech, которая имеет широкий спектр конференц- и веб-камер как для переговорных комнат, так и для персональных рабочих столов, создали ряд совместных решений, которые позволяют клиентам найти идеальный способ коммуникации при любых внешних обстоятельствах.

В современном мире как большим, так и малым компаниям нужна простая в использовании технология, которая бы позволила персоналу быстро и эффективно координировать действия и совместно работать над различными проектам независимо от места нахождения каждого из участников. Ведущая мировая технологическая компания Samsung и лидер в области инновационных решений для офиса и дома Logitech объединили усилия, чтобы предоставить работникам компаний набор удобных и надежных инструментов, необходимых для эффективной работы в любом месте и в любое время.Мощные дисплеи Samsung имеют широкий выбор размеров, разрешения и типов экрана – от сверхшироких изогнутых к традиционным плоских, благодаря чему компании могут выбрать точную конфигурацию, необходимую каждому сотруднику для продуктивной совместной работы как дома, так и в офисе. Добавив решение Logitech для проведения видеоконференций, совместимое с USB (например, конференц-камеру MeetUp или Rally, вебкамеру Brio, C930e или C925e), любое место можно мгновенно превратить в интегрированную и высокоэффективную рабочую среду.Решения для дистанционных переговоров от Logitech поддерживают режим plug-and-play, управления совещанием одним прикосновением и являются сертифицированными для работы с ведущим в отрасли программным обеспечением, таким как Zoom, Microsoft Teams и Google Meet. Благодаря широкому выбору размеров дисплея Samsung и масштабируемым комплектам для видеосвязи Logitech, комплексные решения для переговорных комнат являются наиболее эффективными и простыми в использовании. Компании могут быть уверены, что найдут для себя оптимальную конфигурацию для любого конференц-зала, независимо от его размеров, планирование или собственного бюджета.