Logitech Tap: видеосвязь одним касанием

2 апреля 2019, 10:15

Компания Logitech презентовала новую технологию для видеоконференцсвязи – контроллер Logitech Tap, который упрощает подключение и управление оборудованием даже для неискушенного пользователя.

Технология обладает лаконичным, интуитивно понятным интерфейсом и заменяет собой пульт ДУ с большим количеством кнопок. Tap соответствует своему названию и буквально позволяет осуществлять звонок одним касанием.

Инновация совместима с платформами от ведущих производителей решений для видеоконференцсвязи – Google, Microsoft и Zoom. Она обладает расширенными возможностями интеграции с интерактивными досками, средствами управления «умным» помещением и прочее. Среди других полезных функций Logitech Tap – синхронизация с календарем, автоматическое соединение, мгновенный обмен контентом и даже климат-контроль в комнате для собраний.



Logitech Tap представляет собой сенсорное устройство с дисплеем 10,1 дюйма, подключаемое через порт USB. Устройство оснащено множеством креплений, которые позволяют удобно разместить кабели в помещении любого размера и конфигурации. Емкий форм-фактор и элегантный дизайн новинки вписывается в современный интерьер рабочего пространства.