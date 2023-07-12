Эргономичные наушники-вкладыши Razer Moray

12 июля 2023, 13:45

Razer, ведущий мировой бренд для геймеров, сегодня поднял планку в области игрового аудио, представив свои первые в мире вкладыши - наушники Razer Moray.



Разработанный с учетом особенностей геймеров и стримеров, новый IEM сочетает в себе комфорт в течение всего дня и уникальное качество звука, создавая основу для совершенно новой парадигмы в продолжительных, неутомительных играх и трансляциях.

Razer Moray поднимает качество звука в играх и потоковом воспроизведении на новую высоту благодаря сертификации THX - всемирно признанной гарантии качества, стабильности и производительности.



Протестированные и оптимизированные ведущими экспертами наушники Moray обеспечивают чистый вокал и диалог, отсутствие искажений и превосходную шумоизоляцию, гарантируя высочайшие стандарты звука как в играх, так и при потоковой передаче. Эта сертификация гарантирует, что Moray сразу после установки передают истинное видение исполнителя, сочетая искусство, технологии и динамику реальных условий прослушивания.



Гибридная акустическая конструкция с двумя динамиками для исключительного звучания

Moray имеют гибридное двухдрайверное акустическое оформление, сочетающее в себе динамик со сбалансированным якорем для кристально чистых высоких частот и динамик с глубокими и насыщенными басами.



В результате достигается исключительное качество звука, благодаря которому стримеры могут часами не отрываться от своих поклонников.



В соответствии с традициями Razer в области эргономики, Moray уделяет первостепенное внимание комфорту во время длительных сеансов потокового вещания.



Низкопрофильная эргономичная форма обеспечивает плотное прилегание, значительно превосходящее традиционные гарнитуры, устраняя давление на голову и уши и обеспечивая плавное и неутомительное воспроизведение потокового сигнала.

Moray — это не просто IEM, это мощный инструмент для создания контента. Превосходная пассивная шумоизоляция, способная блокировать до -36 дБ шумов, позволяет забыть об отвлекающих факторах. Стримеры могут сосредоточиться на создании интересного контента и привлечении аудитории.

azer Moray снабжены кабелями OFC MMCX и гибкой трубкой с петлей памяти. Эти надежные провода с оплеткой обеспечивают надежную фиксацию наушников, пока стримеры развлекают фанатов.



Занимайтесь стримингом в любое время и в любом месте благодаря индивидуальным ушным насадкам и чехлу для переноски

Благодаря трем типам ушных насадок трех разных размеров, Moray гарантируют оптимальный комфорт и звукоизоляцию. Упакованные в портативный, устойчивый к брызгам чехол, они готовы к творчеству и потоковому вещанию из любого места и в любое время.



Смелый шаг компании Razer на IEM-арену с моделью Moray представляет собой сейсмический сдвиг в игровом и потоковом звуковом ландшафте. Сочетая в себе гибридную двухдинамиковую акустическую конструкцию для воспроизведения полнодиапазонного звука, исключительную пассивную шумоизоляцию и непревзойденный комфорт для потокового вещания или игр в течение всего дня, Moray являются новым титаном в области внутриушного аудио для потокового вещания.