Logitech представляет веб-камеру BRIO 4K STREAM EDITION

28 августа 2017, 16:03

Logitech анонсировала веб-камеру Logitech BRIO 4K STREAM EDITION.

Новая камера Ultra HD 4K позволяет создавать впечатляющее потоковое видео для трансляции игр и вещания, регистрируя даже мельчайшие

черты лица, и реалистичное видео формата HD с разрешением 1080 пикселей и частотой 60 кадров в секунду.

«Вещание в сеть интернет стало всеобщим явлением. Игроки проводят за просмотром вдвое больше времени, чем за игрой, а прямые трансляции на

Twitch™, Youtube и Mixer становятся новым ТВ для целого поколения», - сказал Гийом Бурелли, менеджер направления Веб-камер компании Logitech. -

«Создавая BRIO 4K STREAM EDITION, мы оптимизировали нашу популярную камеру BRIO для трансляций. В результате получилась веб-камера, в которой

есть всё для того, чтобы транслировать видео как профи, привлекая зрителей к своему каналу: помимо того, что камера различает все мельчайшие

подробности в 4K, она позволяет вести трансляцию в формате 1080 пикселей /60 кадров в секунду с постоянной частотой кадров и обеспечивает полную

интеграцию с приложением XSplit Broadcaster».



Благодаря Ultra HD 4K и расширенному динамическому диапазону (HDR), камера BRIO 4K STREAM EDITION имеет разрешение вчетверо выше, чем у видео

формата Full HD, и автоматически подстраивается под яркость освещения, поэтому вы не будете казаться затемненным, когда свет падает сзади, или при

входе с улицы в помещение. Ultra HD 4K также регистрирует мельчайшие детали выражения лица в самых живых и точных красках и сохраняет качество Full HD

даже при приближении или отдалении, поэтому зрители не пропустят ни одну деталь вашего видео, независимо от фонового освещения.



Logitech BRIO 4K STREAM EDITION создает реалистичное видео со сверхбыстрой сменой кадров в формате 1080 пикселей /60 кадров в секунду при использовании

приоритетного режима частоты кадров. Это обеспечивает плавность движений при съемке рапидом для драматизма при замедленной съемке. С камерой также

поставляется ChromaCam - приложение для автоматического удаления фона от компании Personify, которое позволяет размыть, удалить или заменить фон,

находящийся позади вас, и получить профессиональную картинку независимо от того, откуда ведется трансляция. Вы можете выбрать более узкий угол обзора в

65 или 78 градусов, чтобы объектив фокусировался именно на вас, или установить широкий обзор в 90°, чтобы зрители могли насладиться панорамой.



Тесное сотрудничество с ведущей компанией-производителем ПО для трансляции геймплея SplitmediaLabs позволило оптимизировать приложения XSplitTM

Broadcaster и XSplit Gamecaster и получить универсальное решение для трансляций в формате 4K с высокой частотой кадров, воплощенное в Logitech

BRIO 4K STREAM EDITION. К каждой камере также прилагается бесплатная 12-месячная лицензия категории «премиум» для XSplit, включая приложения XSplit

Broadcaster и XSplit Gamecaster. Кроме того, OBS поддерживает Logitech BRIO STREAM, поэтому вы можете начать транслировать видео сразу после покупки.



Камеру Logitech BRIO 4K STREAM EDITION можно приобрести на Logitech.com по цене $199.