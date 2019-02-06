Logitech представила новый софт для web-камер CAPTURE

6 февраля 2019, 11:45

Компания Logitech выпустила новое программное обеспечение для веб-камер, предназначенное для качественной и удобной записи видеоконтента и передачи потокового вещания в режиме реального времени.

Приложение реализовало множество новых возможностей: редактирование видео, оптимизация изображения под мобильные устройства, регулировка настроек как во время прямой трансляции, так и в процессе воссоздания.

Logitech Capture выводит возможности веб-камеры на новый уровень. Оно дает возможность выбрать поле обзора, разрешение, включить и выключить автофокус, изменить баланс белого и тому подобное. Элементы управления включают в себя пользование графическими фильтрами и рамками, изменение фона, разнообразные эффекты перехода между кадрами, создание снимка экрана и регуляцию звука непосредственно во время эфира, а также в записи.

Программное обеспечение обладает функцией прямой потоковой передачи видео на сервис YouTube без сложного процесса конвертации. Возможность одновременного редактирования и настройки обеспечивает интерактивность взаимодействия с аудиторией. В частности, в Logitech Capture предусмотрено изменение горизонтального режима съемки на вертикальный для вывода на смартфоны, планшеты или для размещения в соцсетях. Можно также удобно упорядочивать видео, которые снимаются одновременно с двух источников (веб-камер и/или монитора), и отображать их в формате «изображение в изображении».

Logitech Capture отличается простотой эксплуатации и интуитивно понятным интерфейсом. Настройка желаемой кадровой частоты позволит приспособиться к возможностям имеющегося цифрового оборудования и скорости интернет-соединения.

В данное время новинка совместима с тремя моделями веб-камер: C920 HD Pro, C922 Pro Stream и Brio Stream и предназначена для работы на платформах Windows 10, 8 и 7.





